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Новосибирская и Донецкая филармонии заключили соглашение о сотрудничестве

Фото Новосибирская и Донецкая филармонии заключили соглашение о сотрудничестве
Фото Новосибирская и Донецкая филармонии заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: Новосибирская Филармония

Новосибирская государственная филармония и Донецкая государственная академическая филармония подписали договор о сотрудничестве в области культуры и искусства – для совместной работы над гастрольными турами солистов, творческих групп и художественных коллективов филармоний. Первые концерты Донецкой филармонии в Сибири пройдут с 23 по 26 мая.

«Мы заключили это соглашение, руководствуясь общим желанием создавать и поддерживать наши творческие проекты. Придерживаемся твердого убеждения, что сотрудничество в сфере культуры развивает дружественные отношения и взаимопонимание», – рассказал генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников.

В прошлом году Донецкая государственная академическая филармония отметила свой 90-летний юбилей, и все это время бережно хранит традицию академического исполнительства. «Гастроли для наших артистов – это бальзам на душу и глоток мирного воздуха. Замечательно, что у нас есть возможность познакомить жителей Сибири с донецкими артистами, продемонстрировать наш творческий потенциал и поделиться плодами вдохновения. Мы становимся ближе друг к другу, и это прекрасно!» – отметил генеральный директор и художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Два коллектива Донецкой филармонии – струнный ансамбль «Дива-квартет» и инструментальная группа Focus-band покажут концертную программу «От Вивальди до рока» в Новосибирске, Исктитиме, Бердске и Академгородке. Музыканты используют в своем творчестве оригинальные обработки и ремиксы известных хитов, от «Времён года» Вивальди – до AC/DC, а также фрагменты из мюзиклов «Призрак оперы», эпические баллады и темы из современных кинофильмов, каверы современных симфо-метал-групп. Их выступления наполнены энергетикой и драйвом, рассчитаны на молодую аудиторию и горячо принимаются публикой.

Концерты Донецкой филармонии проходят по инициативе Новосибирской филармонии и при поддержке Министерства культуры региона в рамках 85-летия Новосибирской области. Музыканты филармонии также выступят в Омске.

Информацию о первом концерте в Новосибирске, который состоится 23 мая, можно найти на сайте phil-nsk.ru.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Новосибирская филармония
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