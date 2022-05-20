Обвал цен на авиабилеты в мае 2022: «Аэрофлот» и S7 устроили масштабную распродажу

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Сразу две крупные российские авиакомпании запустили распродажу билетов по России в мае 2022 года.

Авиакомпания «S7»

Авиакомпания S7 сообщила о запуске масштабной распродажи билетов более чем на 100 направлений. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Приобрести авиабилет со скидкой от 10 % до 60% процентов можно с 17 по 20 мая. Акция будет распространяться на рейсы с отправлением с 23 мая и до апреля 2023 года.

Кроме того, S7 открыла сразу шесть новых направлений из Иркутска и три — из Хабаровска, увеличила количество ежедневных рейсов из Москвы в Махачкалу, Владикавказ, Минеральные Воды, Благовещенск, Улан-Удэ, а также из Новосибирска в Минеральные Воды и в Сочи.

Летняя стоимость билетов из Москвы:

Грозный – от 5,5 тысячи рублей;

Владикавказ — от 6,4 тысячи рублей;

Барнаул — от 7,9 тысячи рублей;

Хабаровск, Южно-Сахалинск – от 5,9 тысячи рублей;

Петропавловск-Камчатский — от 12 тысяч рублей.

Урал, Челябинск и Екатеринбург – от 6,1 и 7,3 тысячи рублей;

Омск – 7,9 тысячи рублей;

Новосибирск — 9,9 тысячи рублей;

Кемерово — 10 тысяч рублей.

Авиакомпания «Аэрофлот»

Распродажа билетов по всем российским направлениям началась 19 мая и продлится до 26 мая включительно. Запланировать и приобрести билеты можно с вылетами до 31 октября 2022 года. Максимальная скидка на билеты составит 50%.

Выгодно полетать можно прямыми рейсами между: Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и городами России. А еще билеты со скидкой можно совместить с не участвующими в распродаже направлениями для выстраивания транзитных перевозок между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

Дешевые билеты можно приобрести на полеты, которые будут совершены в период с 19 мая по 31 октября 2022 года. Рейсы с кодом SU будут выполнять «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора».

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты уже опубликована на сайте «Аэрофлота».

Ранее, Сиб.фм писал о том, что полеты из Новосибирска в Дубай не будут завершать досрочно. Авиакомпания S7 приостановила участие в международном альянсе Oneworld, а также авиакомпания "Победа" отменила летние рейсы из Новосибирска в Анапу.

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