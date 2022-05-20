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общество

Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами

Фото Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
Фото Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами

Фото pixabey

Бывшая заложница нацбата «Айдар»* рассказала, как украинские нацисты издевались на женщинами, сваливая их в ямы с трупами.

Сторонники украинского «Айдара»* брали в плен мирных жителей Донбасса. О зверствах нацистов на Украине рассказала их бывшая заложница Светлана в беседе с «Известиями».

Пленники украинских нацистов месяцами находились в ямах с гниющими трупами. Сваливать живых женщин, стариков и детей в одну яму с мертвыми телами было одним из излюбленных издевательств «айдаровцев»* над заложниками.

«Меня на вертолете вместе с трупами перевезли на Победу, где я находилась с ними в одной яме. Там нас тоже было человек 20. И в этой яме мы были больше месяца», – рассказала она корреспонденту «Известий».

Женщина пробыла в плену у нацистов более 80 дней. Все это время над ней и другими заложниками неустанно издевались. Украинские нацбаты регулярно использовали гражданское население в качестве «живого щита». Самой женщине тоже пришлось участвовать в таких зверствах – ее выгоняли «ловить пули».

Кроме того, боевики заставляли жителей Донбасса садиться, ложиться и петь гимн и читать стихотворения Шевченко.

*«Айдар» – запрещенное в РФ националистическое украинское военное формирование.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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