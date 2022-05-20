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Полиция ищет похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске

Фото Полиция ищет похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске
Фото Полиция ищет похитителей 64 пожарных рукавов в Новосибирске

УМВД России по Новосибирской области

Полиция объявила в розыск троих мужчин, укравших 64 пожарных рукава из подъездов в Новосибирске.

В Новосибирске трое неизвестных мужчин украли 64 пожарных рукава из подъездов жилых домов на Танковой. Теперь им грозят штрафы до 80 тысяч рублей.

Воры действовали в Новосибирске два месяца. С 30 марта по 11 мая они похитили из многоквартирного дома на улице Танковой 64 пожарных рукава. Против неизвестных возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Ориентировку на банду похитителей опубликовало МВД России по Новосибирской области. Как уточнили в ведомстве, один из разыскиваемых мужчин – преклонного возраста. Точные персональные данные воров пока не установлены.

Всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении подозреваемых, просят позвонить в полицию по тел.: 8 (383) 232-20-05, 8 (383) 232-20-09.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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