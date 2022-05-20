ПРФ изменил график доставки пенсий в мае

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Жители Новосибирской области получат пенсии и прочие социальные выплаты 20 мая, а не 21-го, как обычно, сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Дата перечисления пенсий и других социальных выплат в Новосибирской области в мае 2022 года сдвинулась на один день вперёд. Жители получат деньги не 21 мая, как обычно, а 20-го, предупредили в региональном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

Смещение в ПФР объяснили тем, что 21-е число выпадает на выходной. Банки в эту пятницу уже получили необходимый объём средств, чтобы перечислить их получателям в срок.

«Зачисление средств на счёт пенсионера требует некоторого времени и происходит

не позднее следующего дня после того, как ПФР перечислит деньги на счёт в кредитной

организации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что пенсию можно получить в отделении «Почты России» или через банк: она может быть зачислена на счёт по вкладу или на счёт банковской карты.

Отделение ПФР по Новосибирской области на сегодняшний день сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 25 кредитными учреждениями. Пенсионер вправе выбрать любое.