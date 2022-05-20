Мэрию Новосибирска заставили привести в порядок документацию по ремонту дорог

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Центральный районный суд принял решение заставить чиновников мэрии Новосибирска привести в порядок правовую документацию по ремонту дорог: в новом документе должны быть прописаны очерёдность работы с объектами и подрядчиками.

Прокуроры и ранее выносили предписание о необходимости приведения в порядок федерального законодательства и местных правовых актов. Однако добровольно в мэрии не приняли меры, после этого, в январе 2022 года, представители прокуратуры Новосибирска обратились с иском в Центральный районный суд.

«В силу Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок ремонта автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, — объясняют суть претензий в прокуратуре Новосибирской области.

- Вопреки закону нормативно-правовой акт, устанавливающий такой порядок, мэрией города не издан».

В итоге, в ходе рассмотрения административного дела Центральный районный суд встал на сторону прокуратуры и подтвердил необходимость создания правового акта, регулирующего порядок ремонта дорог в Новосибирске: очерёдность работ и оценку их выполнения.

Решение Центрального районного суда ещё не вступило в законную силу, и мэрия Новосибирска его может обжаловать. Однако когда наступит отсчётный период, у городских чиновников будет ровно месяц на устранение недочётов.

Напомним, только в этом году чиновники Минтранса Новосибирской области заявили, что подрядчики были оштрафованы на 100 миллионов рублей за некачественный ремонт.