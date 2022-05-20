Провокация с «блуждающими миномётами», склады с боеприпасами в детских садах и сроки вступления Украины в ЕС: главные новости к началу 86-го дня спецоперации

Фото Минобороны России

Националисты готовят новую изощрённую провокацию с применением «блуждающих миномётов», ВСУ оборудуют опорные пункты и склады боеприпасов в детских садах, а сроки вступления Украины в ЕС остаются весьма туманными. Главные новости к утру 86-го дня спецоперации на Сиб.фм.

Очередная провокация

Киевский режим готовит провокацию с применением так называемых «блуждающих миномётов» в городе Середина-Буда Сумской области. Её цель — обстрел приграничной территории России и вызов ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С помощью провокации киевские власти планируют обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам. Однако ВС РФ, в отличие от вооружённых формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам, подчеркнул генерал.

Новые опорные пункты ВСУ в детских садах и школах

Вооруженные формирования Украины продолжают повсеместно использовать учреждения здравоохранения, культуры, а также жилые дома, церкви, детские сады, школы и прочие гражданские объекты для создания опорных пунктов и в иных военных целях.

При этом ни о какой эвакуации мирного населения речи не идёт, в качестве «живого щита» националистами удерживаются тысячи людей.

Так, в зданиях и на прилегающей территории дошкольных и общеобразовательных учреждений Краматорска (школа № 31), Славянска (школы № 12, 20, детские сады № 15 и 23) и Дружковки (школа № 8) на территории ДНР военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, разместили склады с боеприпасами и тяжёлое вооружение, включая артиллерию и РСЗО, а жителей близлежащих домов под предлогом обеспечения их безопасности насильно удерживают в подвалах без воды и продовольствия.

В Бахмуте (также в ДНР) на верхних этажах многоквартирных жилых домов по улице Защитников Украины националисты оборудовали огневые позиции и снайперские точки, заминировали подходы к домам. Местное население об этом не уведомлено.

Туманные сроки вступления Украины в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Европейского союза (ЕС) будут зависеть, в частности, от того, как быстро страна сможет восстановиться после текущих событий и провести необходимые реформы.

Вступление страны в ЕС, как правило, занимает несколько лет с момента подачи заявки.