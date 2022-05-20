Психолог научила мужчин переживать измены жён

Фото pixabay.ru

Психолог Хадарцева посоветовала мужчинам забывать про измены партнёрш на свиданиях с новыми женщинами. Мужчинами, узнавшим про измену партнёрши, не стоит молчать о свои чувствах и думать, что эмоции отступят сами по себе, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Чтобы не дойти до ручки или попыток физически отомстить экс-возлюбленной, эксперт посоветовала обратиться к специалисту и во время терапии «вернуть уверенность в себе», а также проводить больше времени в спортзале. "Для мужчины измена — серьёзнейший удар по самолюбию. Иногда травма настолько глубокая, что доводит мужчину до ручки, он перестаёт верить женщинам, а в худшем случае физически мстит партнёрше. Ни в коем случае нельзя замалчивать свои чувства, думать, что все эмоции отступят сами по себе. Нужно понять, почему это произошло, тщательно проанализировать отношения партнёров, а не заранее расставлять оценки действиям в паре", — сказала Хадарцева.

По её словам, ещё одна возможная причина измены — повторение родительского сценария: «если мама изменяла папе и сын об этом знал, то в будущем он, возможно, воплотит этот негативный опыт в своей семье».

"Ещё одна причина — бессознательное желание расстаться с женщиной. В этой ситуации мужчина неосознанно притягивает в свою пару третьего, чтобы получить моральное право разойтись. Самое главное здесь — честно признаться, что эти отношения себя изжили и расстаться экологично. Если мужчина всё так же продолжает переживать измену женщины, нужно заняться поднятием своей самооценки — заняться спортом, фигурой, следить за питанием, найти новые увлечения, жизненные интересы, начать больше общаться и ходить на свидания, ухаживать за женщинами", — подытожила Хадарцева.