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общество

Психолог научила мужчин переживать измены жён

Фото Психолог научила мужчин переживать измены жён
Фото Психолог научила мужчин переживать измены жён

Фото pixabay.ru

Психолог Хадарцева посоветовала мужчинам забывать про измены партнёрш на свиданиях с новыми женщинами.

Мужчинами, узнавшим про измену партнёрши, не стоит молчать о свои чувствах и думать, что эмоции отступят сами по себе, рассказала NEWS.ru психолог Юлия Хадарцева. Чтобы не дойти до ручки или попыток физически отомстить экс-возлюбленной, эксперт посоветовала обратиться к специалисту и во время терапии «вернуть уверенность в себе», а также проводить больше времени в спортзале.

"Для мужчины измена — серьёзнейший удар по самолюбию. Иногда травма настолько глубокая, что доводит мужчину до ручки, он перестаёт верить женщинам, а в худшем случае физически мстит партнёрше. Ни в коем случае нельзя замалчивать свои чувства, думать, что все эмоции отступят сами по себе. Нужно понять, почему это произошло, тщательно проанализировать отношения партнёров, а не заранее расставлять оценки действиям в паре", — сказала Хадарцева.

По её словам, ещё одна возможная причина измены — повторение родительского сценария: «если мама изменяла папе и сын об этом знал, то в будущем он, возможно, воплотит этот негативный опыт в своей семье».

"Ещё одна причина — бессознательное желание расстаться с женщиной. В этой ситуации мужчина неосознанно притягивает в свою пару третьего, чтобы получить моральное право разойтись. Самое главное здесь — честно признаться, что эти отношения себя изжили и расстаться экологично. Если мужчина всё так же продолжает переживать измену женщины, нужно заняться поднятием своей самооценки — заняться спортом, фигурой, следить за питанием, найти новые увлечения, жизненные интересы, начать больше общаться и ходить на свидания, ухаживать за женщинами", — подытожила Хадарцева.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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