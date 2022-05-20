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Сахарная девочка: кошка Гаечка победила на этой неделе в фотоконкурсе Сиб.фм «Главный котик-2022»

Фото Сахарная девочка: кошка Гаечка победила на этой неделе в фотоконкурсе Сиб.фм «Главный котик-2022»
Фото Сахарная девочка: кошка Гаечка победила на этой неделе в фотоконкурсе Сиб.фм «Главный котик-2022»

Фото: Ольга Красилова

С каждым днем фотоконкурс Сиб.фм «Главный котик-2022» собирает десятки новых участников. Сегодня названо имя еще одной участницы финала.

Ежегодно тысячи новосибирских кошачьих борются за любовь горожан и годовой запас корма, а мы подводим итоги недели и рассказываем о лидере голосования.

Финальное голосование пройдёт 30 июня 2022 года. Каждый победитель недели и финалист конкурса получает сертификат в зоомагазин «Гав-Гав Маркет». Традиционным призом самому впечатляющему котику Новосибирска станет годовой запас корма от партнёра проекта – компании «ПроРацион», которая выпускает гипоаллергенный корм с низким аллергенным потенциалом. В линейке можно найти продукты для взрослых кошек и котят, для кошек с чувствительным пищеварением, а также для стерилизованных кошек и кастрированных котов.

Королевой кошачьего турнира в этот раз стала хрупкая и утонченная как бриллиант кошка Гаечка, ее искренний взгляд притягивает словно солнечный луч пасмурным майским утром. Однако не только красота, но и характер помог ей достичь победу. Гаечка – кошка сиамской породы, которую совершенно случайно нашли на рынке, сидящей на мешке с сахаром. Очевидно, соперникам придется несладко, а мы пожелаем нежной малышке настоящей дольче виты – пусть ее девизом на пути к главному призу станет сама жизнь!

Познакомиться с пушистыми участниками, которые будут соревноваться за победу в 2022 году, можно по ссылке на странице конкурса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Главный котик Новосибирска
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