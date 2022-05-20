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общество

Сомнолог дал неожиданное объяснение разговорам во сне

Фото Сомнолог дал неожиданное объяснение разговорам во сне
Фото Сомнолог дал неожиданное объяснение разговорам во сне

Фото pixabay.ru

Эксперт объяснил, что разговоры во сне обусловлены проблемами с нервной системой.

Люди часто разговаривают во сне из-за того, что не до конца отключается сознание, заявил NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. По его словам, чаще всего это связано с незрелой нервной системой, что встречается у детей. Также на разговоры во сне влияет сильный стресс, когда человек не может нормально погрузиться в сон.

"Это не называется патологией. Это такая особенность, которая, с одной стороны, не свидетельствует о каких-то заболеваниях, но при этом тот же лунатизм: если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные", — считает сомнолог.

Ранее Кудинов объяснил, почему нельзя спать на спине. По его словам, в этом положении у человека появляется храп, который мешает крепкому и здоровому сну. Более того, существует риск остановки дыхания. Специалист отметил, что идеальной позы для сна нет. Он посоветовал спать на низкой подушке, но голова при этом должна быть выше ног.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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