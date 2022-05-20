Сомнолог дал неожиданное объяснение разговорам во сне

Эксперт объяснил, что разговоры во сне обусловлены проблемами с нервной системой.

Люди часто разговаривают во сне из-за того, что не до конца отключается сознание, заявил NEWS.ru сомнолог Павел Кудинов. По его словам, чаще всего это связано с незрелой нервной системой, что встречается у детей. Также на разговоры во сне влияет сильный стресс, когда человек не может нормально погрузиться в сон.

"Это не называется патологией. Это такая особенность, которая, с одной стороны, не свидетельствует о каких-то заболеваниях, но при этом тот же лунатизм: если человек не причиняет себе вреда, то с этим никто ничего не делает. Если это эпизод, связанный со стрессом, тогда успокаивающие помогут, а если по жизни такая ситуация, не будешь же всю жизнь использовать успокоительные", — считает сомнолог.