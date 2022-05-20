В Кузбассе сотрудник бассейна тайно снимал голую посетительницу

Фото pixabey
В Кемеровской области сотрудник бассейна подглядывал за обнаженной посетительницей и снимал ее на видео.
В Кузбассе работник бассейна пойдет под суд за свой вуайеризм. Мужчина подглядывал за обнаженной посетительницей бассейна и снимал ее на видео. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.
Жительница Кемерова невольно стала участницей обнаженного видео в бассейне. Пожилой работник спорткомплекса, в который девушка приходила поплавать, подглядывал за ней во время переодеваний. Кроме того, мужчина снимал голую девушку на видео.
Женщина заметила, что за ней наблюдают, и обратилась в полицию.
За свой вуайеризм и съемку видео с голой девушкой в бассейне 58-летний кемеровчанин ответит в суде. Он попытался удалить видеозаписи с переодеванием посетительницы бассейна со своего телефона, однако в ходе технической экспертизы они были восстановлены.
Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Уголовное дело в отношении пожилого вуайериста возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни и направлено в суд.
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