В мае в Новосибирске резко упали продажи квартир в новостройках

Фото Максима Николаева

Продажи квартир в новостройках в Новосибирске в мае резко снизились. За первую половину месяца на регистрацию поступило всего 269 договоров участия в долевом строительстве, свидетельствуют данные управления Росреестра по Новосибирской области.

Количество договоров участия в долевом строительстве, поступивших на регистрацию в Новосибирске в первой половине мая 2022 года, составило всего 269 штук, следует из данных управления Росреестра по Новосибирской области.

С 4 по 6 мая поступил 121 ДДУ и 408 регистрационных записей по ипотеке, а с 11 по 15 мая — 148 ДДУ и 402 ипотечных договоров.

«Двукратное падение даже с учётом праздничных дней», — отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Для сравнения: в апреле в Новосибирске зарегистрировали 3 381 ДДУ, а записей по ипотеке — 6 900. При этом в сравнении с мартом последних стало меньше на 28 %.

«Тренд апреля был ожидаемым, клиенты ждали снижения ставки по льготной ипотеке до 9 %, но теперь стало понятно, что и такой показатель высок для сложившейся ситуации. Низкий уровень доходов, высокие цены на жильё в новостройках и рост процентов по льготной ипотеке с привычных 7 до 9 % останавливают продажи у большинства застройщиков Новосибирска», — пояснил эксперт.

Без ипотеки в пределах 6-7 % текущий уровень цен будет неподъёмным для большинства потенциальных покупателей. В среднем за восемь лет май проседает к апрелю на 8-11 %, но в 2022 году снижение составит 30-50 %, подытожил аналитик.

Напомним, что в марте 2022 года в Новосибирской области зафиксировали рекордные за последние 8 лет продажи квартир в новостройках. Ажиотажный спрос был связан с истечением периода действия низких ставок по льготной ипотеке, объяснял Николаев.