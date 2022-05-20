В модном доме Priz стартовал сезон выгодных покупок

Фото: Модный дом Priz

Модный дом Priz порадует сибирячек скидкой 30% на весенние коллекции этого сезона. Каждая покупательница найдет для себя то, что ищет, по самым приятным ценам.

Сегодня модельный ряд бренда отличается разнообразием – здесь можно подобрать базовые и праздничные, деловые и романтичные образы, блузы, платья, юбки, брюки и верхнюю одежду актуальных форм и цветов, а также подходящие к ним аксессуары.

Так, например, трикотажный укороченный жакет (210207-4672) хорошо подойдет к любому гардеробу. Модель представлена в цвете орхидеи и глубоком сине-зеленом. Жакет легко комбинируется с любым элементом одежды и адаптируется под большинство стилей. V-образный вырез и спущенная линия плеча придают образу расслабленность. Цена со скидкой – 3010 ₽. Пасмурным майским утром вас согреет джемпер с воротником-стойкой (212830-4672) в томатном оттенке. Изделие со спущенной линией плеча имеет прямой силуэт, где низ собран на резину. Цена изделия – 2 730 ₽.

Для более легкого образа подойдет джемпер (225805-0005) в голубом, зеленом или белом цветах из коллекции TIMELY стоимостью в 3 600 ₽, который отлично дополнит лук с юбкой-карандаш и базовой белой футболкой.

В каждом гардеробе должно найтись место для брюк (210613-4569) на поясе с резиной. В такой их модели деловой образ в теплую погоду станет идеальным. Зауженные к низу брюки визуально удлиняют ноги своей обладательницы. Модель представлена в глубоком синем цвете. Их цена – 2 730 ₽. Для более теплой погоды можно подобрать темно-синие шорты (211201-4524), выполненные из хлопка. Они могут гармонировать как в делом образе, так и в повседневном. Цена составит всего 2 520 ₽.

Романтичные натуры смогут оценить в модном доме Priz многообразие платьев. Например, шифоновое платье с цветочным принтом в небесно-голубом цвете (221002-4665) подчеркнет непринужденность майского дня и характера его владелицы. Изделие А-образного силуэта с рукавами в 3/4 еще надолго останется актуальным в гардеробе. Цена модели по распродаже – 4 130 ₽.

А-образная джинсовая юбка (210410-4564) станет удачным элементом аутфита для девушки, ведущей активный образ жизни. Она декорирована отделочными строчками и бахромой, напоминающими о стиле бохо. Цена на 30% дешевле составит 2 730 ₽.

Не стоит забывать и об аксессуарах, которые являются неотъемлемой частью каждого гардероба. Ваш образ можно дополнить сумкой-шоппером с принтом (212003-4564), которые остаются на пике моды последние несколько лет. Модель выполнена в глубоком синем, что дает возможность комбинировать ее с разной цветовой палитрой, например, с платьем в полоску с цельнокроеным рукавом (221007-4669) из коллекции OPEN AIR. Его цена по акции – 3 080 ₽, а шоппера – 1750 ₽.

Дом моды Priz сможет удивить своим ассортиментом каждую женщину. Все вещи хорошо держат форму и выполнены из качественных материалов. Для образа в любом стиле найдется своя модель, которая легко впишется как в повседневный, так и в праздничный гардероб.

Успейте обновить свой гардероб к началу лета – акция со скидкой минус 30% продлится только до конца мая.

Накануне модный дом открыл еще один магазин и приглашает всех гостей по адресу ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж.

Магазины PRIZ в Новосибирске:

пр. Маркса, 12, тел. +7 (383) 346-42-82

Вокзальная магистраль, 5, тел. +7 (383) 217-26-68

ул. Дуси Ковальчук, 179/4, ТЦ «Калина», 2-й этаж +7 (993) 013 41 40

пл. Маркса, 3, ТОЦ «Версаль», тел. +7 (383) 349-98-83

ул. Ильича, 6, ТЦ Академгородка, 2-й этаж, тел. +7-993-013-37-80

ул. Ватутина, 99 (дисконт-центр), тел. +7 (383) 352-37-49, +7 (383) 352-37-55

ул. Кутателадзе, 4/4, ТРЦ «Эдем», 2-й этаж, тел. +7 (383) 209-26-37

prizmoda.com

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