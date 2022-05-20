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В «Ночь музеев» железнодорожники расскажут о вехах строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска

Фото В «Ночь музеев» железнодорожники расскажут о вехах строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска
Фото В «Ночь музеев» железнодорожники расскажут о вехах строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска

Фото: РЖД

Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги по традиции присоединяется к акции «Ночь музеев» в Новосибирской области, которая состоится 21 мая. Сотрудники центра расскажут об основных вехах строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска.

Посетители центра увидят движущиеся макеты железнодорожной станции и манекен, мультимедийные экраны с демонстрацией фильмов на железнодорожную тематику, роботизированный гид, презентацию выставки «Жизнь моя – железная дорога», концертные номера творческих коллективов ДК Железнодорожников и многое другое.

Также в этот день в музее железнодорожной техники на станции Сеятель будут проводиться обзорные и тематические экскурсии. Гости смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, изготовленными в начале и середине XX века.

Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске находится по адресу: ул. Дмитрия Шамшурина,39. Остановка транспорта: Железнодорожный вокзал, метро «Пл. Гарина-Михайловского».

В рамках акции гости смогут посетить центр с 17:00 до 21:00. Стоимость билета для взрослых – 70 рублей, для школьников – 40 рублей, Дополнительную информацию о работе центра в «Ночь музеев» можно получить по телефону: 8 (383) 229-20-33.

Новосибирский музей железнодорожной техники на станции Сеятель ждет гостей на «Ночь музеев» с 17:00 до 22:00 по адресу: ул. Разъездная, 54а.

Стоимость билета для взрослого – 150 рублей, льготного (пенсионеры, студенты, школьники) – 50 рублей, для детей до 6 лет вход бесплатный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8 (383) 248-08-22.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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