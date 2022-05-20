В Новосибирске от мусульман потребовали освободить здание мечети на Фрунзе

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Правительство Новосибирской области потребовало от мусульманской организации «Ихлас» освободить здание мечети на улице Фрунзе в Новосибирске.

Мусульманская организация «Ихлас» должна освободить здание мечети на улице Фрунзе в Новосибирске. Такое требование предъявили в правительстве Новосибирской области.

Эксперты центра по сохранению историко-культурного наследия региона в ходе осмотра помещения и надворных построек в феврале 2022 года пришли к выводу, что пользователи памятника архитектуры допустили существенные нарушения. В частности, захламили деревянные помещения легковоспламеняющимися материалами и не позаботились о состоянии проводки. В некоторых местах она оказалась оголена.

Спустя месяц после инспекции департамент имущественных отношений Новосибирской области уведомил руководство «Ихласа» о расторжении договора о пользовании мечетью. Организация должна освободить здание и землю.

Напомним, что помещение в здании на Нарымской в Новосибирске, возможно, придётся освободить Новосибирскому областному обществу охотников и рыболовов. Председатель НОООиР Николай Кобыленко заявил о намерении продать свою долю в Доме охотника. Если сделка состоится, НОООиР потеряет место в центре города.