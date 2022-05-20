В Новосибирске поймали браконьера с запрещенными стальными сетями

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Рыбака-браконьера из Новосибирска задержали за ловлю рыбы в стальные сети.

48-летний житель Новосибирска выловил больше 100 рыб в Оби стальной сетью. Задержали браконьера полицейские в рамках акции «Деть без сетей», сообщает УТ МВД России по НСО.

Недавно полицейские задержали 48-летнего рыбака, незаконно ловившего рыбу в Оби. Выловив больше 100 рыб общим весом более 20 килограммов, мужчина причинил вред водным биологическим ресурсам практически на 70 тысяч рублей. Новосибирец на надувной лодке с веслами использовал запрещенное орудие лова – ставную сеть из лески 25 м Х 1,5 м.

Новосибирцам грозят уголовные сроки за ловлю рыбы сетями, однако любителей рыбалки это не останавливает. С начала весеннего рыболовного сезона полиция выявила в Новосибирске 28 браконьеров. На 7 из них возбудили уголовные дела по статье 256 УР ФЫ «Незаконная ловля». Составлено больше 20 административных протоколов по ч. 1 ст. 8.37 КоАП «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство».