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В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым

Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым
Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Премьерный показ спектакля «Ты где-то рядом...» с Фёдором Добронравовым состоялся на сцене Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске.

19 мая на сцене Дворца культуры железнодорожников в Новосибирске впервые прошёл спектакль «Ты где-то рядом...», одну из главных ролей в котором исполнил народный артист России, звезда сериала «Сваты» Фёдор Добронравов.

Вместе с Добронравовым в постановке сыграла его коллега по цеху и давняя подруга Марина Иванова. Актёры познакомились ещё 30 лет в труппе театра «Сатирикон» и с тех пор неоднократно вместе участвовали в разных проектах.

Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым 2

Добронравов покинул «Сатирикон» 18 лет назад и перед премьерой спектакля признался, что скучал по работе с друзьями.

«Конечно, мы изредка встречались на съёмочных площадках, но нам всегда хотелось, подобно героям нашего нового спектакля, вновь почувствовать себя молодыми, вместе выйти на сцену, хулиганить, танцевать. Володя Большов (режиссёр, поставивший «Ты где-то рядом...» по пьесе Михаила Хейфеца «Rock n Roll на закате». — Прим. ред.) показал мне пьесу, я прочитал её буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. Ну, и конечно, сразу знал, что лучше партнёрши, с кем я танцевал ещё 25 лет назад, просто невозможно найти. И я рад, что Марина согласилась «войти второй раз почти в ту же воду». Незабываемые ощущения возвращения в прошлое!» — отметил народный артист РФ.

Иванова испытала те же чувства и призналась, что готова была принять предложение вновь поработать с друзьями в любой постановке.

В результате в течение полутора часов зрители в ДКЖ наблюдали, как развивается яркая история любви немолодых людей, испытывая целый спектр эмоций от грусти до радости.

Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым 3

Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым 4

Фото В Новосибирске прошла премьера спектакля со звездой «Сватов» Фёдором Добронравовым 5

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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