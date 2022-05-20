В Новосибирске проводятся работы по благоустройству парка в пойме реки Каменки

Фото предоставлены мэрией Новосибирска

Сейчас территорию будущего парка в пойме реки Каменки расчищают от мусора, убирают крупные остатки нестационарных объектов и сносят аварийные и сухостойные деревья. В дальнейшем здесь расположится зона отдыха для горожан с сохранением реки, местной флоры и фауны.

Первый этап преобразования парка начался 25 апреля, он включает подготовку по демонтажу и очистку территории от мусора, устройство технического проезда с велополосой, покрытий для проезда пожарной техники, пешеходных дорожек, экотропы, площадки для тренажеров, природных и смотровых площадок, событийной поляны, огороженных площадок для выгула собак, игрового лабиринта, строительство четырех пешеходных мостов и другие работы. На текущий момент администрацией Дзержинского района было демонтировано порядка 1000 гаражей.

После проведения всех необходимых исследований была оформлена концепция комплексного строительства парка – «Возвращение реки». Основная концепция – формирование ландшафтно-прогулочной территории, затопляемой во время весеннего половодья. Зонирование парка выстроено в зависимости от ежегодного колебания уровня воды. В затапливаемой части реки объектов не планируется. Дорожки расположатся на приподнятых мостках, которые могут затапливаться.

«Твердых покрытий не будет, за исключением велодорожки и технического проезда. Они будут находится в незатопляемой части. Наша задача – совместить ландшафтный и исторические дизайны и дополнить их современными трендами», – объяснила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

Специалисты департамента культуры, спорта и молодежной политики подготовят декоративную устойчивую растительность, которая не окажет негативного влияния на открытое русло реки. По бортам речной долины высадят сосны, в низине – темнохвойные, вдоль дорожек – декоративные растения преимущественно аборигенной флоры.

Согласно проектно-сметной документации на первом этапе благоустройства начальная стоимость работ составила более 299 миллионов рублей. В декабре 2021 года подписан двухлетний контракт между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК «Развитие». Сроки выполнения работ – с 25 апреля 2022 года по 15 октября 2023 года.

Напомним, концепция «Парк Каменка» была официально включена в программу по созданию водно-зеленого каркаса России на Всероссийском форуме парковой индустрии.

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на портале 54.gorodsreda.ru проводится голосование по выбору названия парка в пойме реки Каменки. Проголосовать может любой житель Новосибирска от 14 лет.

Для справки: территория в пойме реки Каменки в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, Есенина, Трактовой, Волочаевской относится к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» федерального проекта «ЖКХ и Городская среда».

С 2019 года начались предпроектные исследования. В январе 2021 года дизайн-проект благоустройства ландшафтного парка «Каменка» прошел общественные обсуждения и был размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «Проекты».