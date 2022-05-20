В Новосибирске судебный пристав пойдет под суд за взыскание 3,6 млн рублей по фальшивому исполнительному листу

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В Новосибирске судебный пристав взыскала с компании несуществующий долг в размере 3,6 млн рублей.

За халатность будут судить новосибирского судебного пристава, которая взыскала с компании 3,6 млн рублей по фальшивому исполнительному листу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, два года назад судебный пристав получила заявление от взыскателя с подложным исполнительным листом, якобы выданным Заельцовским районным судом Новосибирска. Согласно фальшивому документу, с ООО «Ремстрой» надлежало взыскать сумму авторского вознаграждения в размере 3,6 млн рублей.

Вопреки закону, обвиняемая не направила уведомление должнику и перечислила средства в размере 3,6 млн рублей со счета компании, у которой на самом деле не было никаких задолженностей.

Свою вину пристав не признала. Сейчас уголовное дело в отношении нее направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.