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В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки

Фото В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки
Фото В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки

Фото со страницы Анны Терешковой во «ВКонтакте»

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова проверила ход благоустройства озеленённой территории в пойме Каменки. По её словам, постоянный контроль за процессом будет осуществляться в течение всего строительного сезона.

В минувший четверг, 19 мая, заместитель мэра Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова побывала на месте будущего парка в пойме реки Каменка и проверила ход благоустройства озеленённой территории.

Фото В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки 2

Работы по благоустройству подрядчик начал 25 апреля 2022 года. В настоящее время территорию готовят к очистке от мусора и инвазивных видов зелёных насаждений. Когда пространство будет расчищено, стартуют строительно-монтажные работы, сообщается на портале «Зелёный Новосибирск».

Фото В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки 3

Фото В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки 4

«Начиная с этого четверга, мы будем ежедневно проводить контрольный осмотр объекта будущего парка в течение всего строительного сезона», — написала вице-мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам инспекции.

Напомним, что парк в пойме Каменки станет первым затопляемым парком в России. Он появится в красивой излучине речной долины и будет оборудован детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, экотпропами, велодорожками и площадками для выгула собак.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

Новосибирск
парк
Каменка
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