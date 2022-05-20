В Новосибирске вице-мэр Терешкова проверила ход благоустройства парка в пойме Каменки

Фото со страницы Анны Терешковой во «ВКонтакте»

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова проверила ход благоустройства озеленённой территории в пойме Каменки. По её словам, постоянный контроль за процессом будет осуществляться в течение всего строительного сезона.

В минувший четверг, 19 мая, заместитель мэра Новосибирска — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации Анна Терешкова побывала на месте будущего парка в пойме реки Каменка и проверила ход благоустройства озеленённой территории.

Работы по благоустройству подрядчик начал 25 апреля 2022 года. В настоящее время территорию готовят к очистке от мусора и инвазивных видов зелёных насаждений. Когда пространство будет расчищено, стартуют строительно-монтажные работы, сообщается на портале «Зелёный Новосибирск».

«Начиная с этого четверга, мы будем ежедневно проводить контрольный осмотр объекта будущего парка в течение всего строительного сезона», — написала вице-мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» по итогам инспекции.

Напомним, что парк в пойме Каменки станет первым затопляемым парком в России. Он появится в красивой излучине речной долины и будет оборудован детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, экотпропами, велодорожками и площадками для выгула собак.