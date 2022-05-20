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В Новосибирске вместо здания для театра Афанасьева построят новый ТЦ без парковок

Фото В Новосибирске вместо здания для театра Афанасьева построят новый ТЦ без парковок
Фото В Новосибирске вместо здания для театра Афанасьева построят новый ТЦ без парковок

Фото pixabey

В Новосибирске появится новый торговый центр на месте заброшенного долгостроя.

Новый ТЦ без парковок построят вместо здания для театра имени Афанасьева на улице Серебренниковской за зданием мэрии Новосибирска. Об этом сообщили в городской администрации.

Еще один торговый центр в Новосибирске появится прямо за зданием городской мэрии. Его построят на участке земли на улице Серебренниковской, 37А, где сейчас находится заброшенный долгострой.

Какое-то время там хотели построить здание для театра Афанасьева, однако эта идея не была реализована. Долгострой принадлежит ЗАО «Новоград», которая возвела часть здания, а другую оставила заброшенной более чем на 10 лет.

Сейчас компания решила достроить объект. Земельный участок, на котором он находится, относится к зонам делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), а также подзоной делового, коммерческого и общественного назначения с объектами жилой застройки разной плотности (ОД-1.1).

Застройщик ЗАО «Новоград» предлагает проект отклонения от предельных параметров строительства. Это позволит обустроить магазины и выставочные залы. При этом процент застройки на участке будет увеличен с 70 до 80 %, а количество мест для парковки уменьшится с 63 единиц до нуля.

Обсуждение проекта пройдет с 19 мая по 16 июня 2022 года. Жители Новосибирска имеют возможность высказаться о проекте на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» с 27 мая по 5 июня 2022 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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