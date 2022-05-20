В Новосибирске затопило горячей водой подвал жилого дома в Центральном районе

Фото из группы МАСС во «ВКонтакте»

Горячая вода затопила подвал многоквартирного жилого дома в Центральном районе Новосибирска. Для откачки на помощь коммунальщикам прибыли спасатели.

В четверг, 19 мая, в одном из многоквартирных домов по улице Крылова в Центральном районе Новосибирска оказался подтоплен подвал. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), причиной стал порыв трубы горячего водоснабжения.

Для ликвидации последствий ЧП коммунальщикам потребовалась помощь спасателей, было откачано 120 кубометров воды.

Работа в подвале заняла у спасателей более четырёх часов — с 11:30 до 15:40, следует из сводки.

Напомним, ранее спасатели МАСС выезжали для откачки воды в Первомайский район Новосибирска. Талые воды подтопили деревянный частный дом, в течение двух часов было откачано 150 кубометров жидкости.