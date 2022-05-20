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общество

Вход в лес обойдётся в 5000 рублей: в Новосибирской области ввели крупные штрафы для жителей

Фото Вход в лес обойдётся в 5000 рублей: в Новосибирской области ввели крупные штрафы для жителей
Фото Вход в лес обойдётся в 5000 рублей: в Новосибирской области ввели крупные штрафы для жителей

Фото: pixabay.com

В Новосибирской области установлен противопожарный режим. В период с 16 по 25 мая гражданам региона запрещено заходить и находиться на территории леса. Размер штрафа составит от 4000 до 5000 рублей.

Правительство Новосибирской области установило новый противопожарный режим. Раньше штраф грозил тем гражданам, кто разводил открытый огонь на участках. Однако теперь, начиная с 16 мая, сибирякам запрещено ходить в лес и разжигать там костры. Ограничение въезда на природу будут действовать вплоть до 25 мая. В администрации региона считают, что такие меры помогут сократить количество лесных пожаров.

Фото Вход в лес обойдётся в 5000 рублей: в Новосибирской области ввели крупные штрафы для жителей 2

Согласно данным, в период с 16 по 25 мая в Новосибирской области запрещено заходить и находиться в лесу всем, чья профессиональная деятельность не связана с посещением лесных массивов. Еще одно исключение – люди на базах отдыха. За прочие визиты начнут выписывать штрафы – неважно, просто вы гуляете по лесу или приехали за грибами.

Контроль за соблюдением запрета на посещение лесов осуществляют несколько организаций. Как правило, это патрульные группы из представителей местной администрации, органов местного самоуправления, лесхоза и добровольцев. Решение о том, кто и как будет патрулировать леса, принимает глава муниципального образования, исходя из особенностей территории, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Фото Вход в лес обойдётся в 5000 рублей: в Новосибирской области ввели крупные штрафы для жителей 3

Размер штрафов для физических лиц составит от 4000 до 5000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. При этом людей, которые целенаправленно шли домой через лес, не нарушая правил пожарной безопасности, могут и не оштрафовать, ограничившись профилактической беседой и предупреждением. Как отметили в пресс-службе регионального МЧС, в таких «безобидных» случаях степень наказания зависит от людей, которые будут патрулировать леса.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирской области нашли в местных лесах «моря» папоротника и лука-слизуна. Какие дикоросы можно собирать в лесу уже в мае, а также было принято новое постановление по противопожарному режиму.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Новосибирская область
штрафы
Лесные пожары
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