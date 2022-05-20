Владельца магазина в Ложке под Новосибирском осудят за убийство ночного посетителя и хулиганство

Коллаж Сиб.фм: на фото место преступления и убитый Илья Струц

Дошло до суда резонансное уголовное дело о стрельбе в посёлке Ложок под Новосибирском: в ноябре прошлого года визит подвыпивших клиентов в домашний магазин за спиртным закончился стрельбой и смертью одного из посетителей.

Конфликт в микрорайоне Семейная сказка у посёлка Ложок под Новосибирском произошёл 25 ноября прошлого года. Покупатели, среди которых был 26-летний Илья Струц, пришли за спиртным в магазин «Жасмин», который располагался на первом этаже частного дома. Открывать торговую точку хозяева не захотели, начался конфликт, сначала словесный. После перепалки 31-летний сын хозяина дома сходил за карабином «Сайга» и вернулся.

«Они мимо него стали проходить, он начал кричать: "Уходите отсюда, я буду стрелять". Как нормальный человек отреагирует? Они стали спорить, это было из серии "взять на слабо" типа "А что, правда, стрелять будешь?" И как только он перешёл границу двух ворот, раздался выстрел. Без предупреждения, в упор. Он в Илюшу стрелял трижды, дважды попал, с расстояния полутора метров. И реакция, он как будто отчитался отцу, который сам ничего не видел, а уже спустился на звуки выстрелов: "Я убил человека". У него ни жалости, ни сожаления, ни попытки что-то исправить»,

– рассказывала корреспонденту Сиб.фм мать погибшего парня Елена.

Сторона потерпевших уверяет, что владелец магазина целенаправленно выпускал в Илью всю обойму. Попавший в СИЗО после этих событий Валентин Д. свою вину не признавал и уверял, что это была самооборона.

Позже следователи СУ СКР по Новосибирской области возбудили в отношении Валентина уголовное дело и по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Сегодня, 20 мая, прокуроры утвердили обвинительное заключение, судьбу стрелка из Семейной сказки решит суд.

«В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция наиболее тяжкого деяния предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», — резюмировали в прокуратуре Новосибирской области.