Заммэра Новосибирска Анна Терешкова заработала в 2021 году 2,4 миллиона рублей

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в 2021 году заработала почти в 20 раз меньше супруга.

Заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова заработала 2,4 млн рублей по итогам 2021 года. Такие данные приведены в антикоррупционной декларации, опубликованной на сайте администрации города 20 мая.

Заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова задекларировала находящиеся у нее в пользовании квартиры в 188 и 234 квадратных метров, а также несколько земельных участков. По итогам 2021 года она заработала более 2,4 миллиона рублей. Доход заммэра практически не изменился за год: в 2020 году он составлял 2,3 миллиона рублей.

А вот супруг вице-мэра Новосибирска увеличил свой доход на 14 миллионов рублей. В 2020 году муж Терешковой заработал 29 миллионов рублей, а в 2021 году – 43,5 миллиона рублей.

Согласно сведениям о доходах, супруг Терешковой, по состоянию на конец 2021 года, был собственником двух квартир в 188 и 234 квадратных метров, жилого дома в 700 квадратных метров, а также 4 земельных участков. Кроме того, он владеет долями в еще одном доме и земельном участке.

Также ему принадлежит больше 10 транспортных средств. Среди них 6 легковых автомобилей, в том числе Audi A8L, Cadillac Escalade, Cadillac XT6, Hyundai Tucson, Toyota Corolla и Chevrolet Trailblazer. Помимо этого, в собственности у супруга вице-мэра Новосибирска находятся несколько мотоциклов и водных транспортных средств.