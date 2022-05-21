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86-й день спецоперации: территорию «Азовстали» полностью освободили, все командиры украинских нацистов сдались в плен

Фото 86-й день спецоперации: территорию «Азовстали» полностью освободили, все командиры украинских нацистов сдались в плен
Фото 86-й день спецоперации: территорию «Азовстали» полностью освободили, все командиры украинских нацистов сдались в плен

Фото Минобороны России

Главные события спецоперации на Украине к вечеру 20 мая – в обзоре Сиб.фм.

Минобороны России сообщило об окончательном освобождении Мариуполя. Все подземные территории завода «Азовсталь» перешли под контроль российских военных, в плен сдались около 2,5 тысяч украинских боевиков, в их числе – командиры «Азова» Прокопенко и Паламар. Сиб.фм собрал главные новости о ситуации на Украине к ночи пятницы, 20 мая.

«Азовсталь» – всё

Главное событие 20 мая – окончательное освобождение Мариуполя. Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов»*, полностью освобождена. Об этом министр обороны России Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.

В Мариуполе не осталось украинских военных, а Азовское море стало внутренним морем России.

Подземные сооружения «Азовстали», в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских военных. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова»* и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.

«Так называемый «командир» нацистов «Азова»* из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», — рассказали в Минобороны России.

* «Азов» – запрещенное на территории Российской Федерации украинское националистическое вооруженное формирование.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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