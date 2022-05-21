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общество

Бесплатный проезд для ветеранов ВОВ в общественном транспорте ввели в Забайкалье

Фото Бесплатный проезд для ветеранов ВОВ в общественном транспорте ввели в Забайкалье
Фото Бесплатный проезд для ветеранов ВОВ в общественном транспорте ввели в Забайкалье

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ветеранам Великой Отечественной войны разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте Забайкалья.

В Забайкальском крае вводят новые льготы для ветеранов ВОВ. Теперь пожилые участники Великой Отечественной войны, дети войны и другие льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты краевого Заксобрания.

Сейчас все участники Великой Отечественной войны, дети войны и другие пенсионеры, у которых есть соответствующие льготы, ездят на общественном транспорте за 45 % от стоимости билета. При этом необходимым условием для пользования льготой является наличие транспортной карты.

По статистике Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья этой возможностью пользуются только 5 тысяч человек из тех 100 тысяч забайкальцев, которые имеют на нее право.

После принятия нового закона жители региона смогут бесплатно ездить в общественном транспорте без дополнительного оформления транспортной карты. Для поездки будет необходимо только предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Как пишет портал zabnews.ru, на реализацию законопроекта не нужно выделять дополнительные средства. Бесплатным проезд сделают за счет перераспределения краевого бюджета.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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