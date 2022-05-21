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общество

«Калибры» уничтожили большую партию западного оружия на Украине

Фото «Калибры» уничтожили большую партию западного оружия на Украине
Фото «Калибры» уничтожили большую партию западного оружия на Украине

Фото Минобороны России

Вооруженные силы РФ «Калибрами» уничтожили крупную партию поставленного западными странами вооружения и техники на жд-станции в Житомирской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении большой партии оружия и военной техники на Украине, поставленной украинским боевикам странами ЕС и США.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», – заявили в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили топливные хранилища на «Одесском припортовом заводе». Уничтоженное в хранилищах горючее использовалось для бронетехники украинских нацистов.

Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции в Мариуполе. Город окончательно освобожден, все украинские нацисты с «Азовстали» сдались в плен.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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