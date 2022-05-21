«Калибры» уничтожили большую партию западного оружия на Украине

Фото Минобороны России

Вооруженные силы РФ «Калибрами» уничтожили крупную партию поставленного западными странами вооружения и техники на жд-станции в Житомирской области.

Минобороны России сообщило об уничтожении большой партии оружия и военной техники на Украине, поставленной украинским боевикам странами ЕС и США.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе», – заявили в ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили топливные хранилища на «Одесском припортовом заводе». Уничтоженное в хранилищах горючее использовалось для бронетехники украинских нацистов.

Накануне глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции в Мариуполе. Город окончательно освобожден, все украинские нацисты с «Азовстали» сдались в плен.