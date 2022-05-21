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Контроль над "Азовсталью" и обстрел дорог с бронетехникой: как прошёл 86-ой день спецоперации на Украине

Фото Контроль над "Азовсталью" и обстрел дорог с бронетехникой: как прошёл 86-ой день спецоперации на Украине
Фото Контроль над "Азовсталью" и обстрел дорог с бронетехникой: как прошёл 86-ой день спецоперации на Украине

Фото министерства обороны России в "ВК"

На Украине 19-20 мая прошла успешная операция по освобождению комбината "Азовсталь" от нацистов: в плен сдались почти 2,5 тысячи боевиков.

86-ой день спецоперации на Украине стал очень важным. Металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе был под контролем боевиков с 21 апреля. Поэтому освобождение территории комбината от нацистов стало большим прорывом.

"Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего, с 16 мая, в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода", – сообщают в министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что 20 мая в плен сдалась последняя группа боевиков, которая состояла из 531 человека. Особые меры безопасности российским военнослужащим пришлось применить при вывозе с территории главаря группировки.

"Так называемый «командир» нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле,

– добавили в Минобороны России. — О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии С.Шойгу доложил Президенту России В.В.Путину".

Однако расслабляться российским военным пока рано. Роты армии продолжают движение под обстрелом артиллерии. Накануне в такую ситуацию попало подразделение Петра Аленина. Накануне майор со своими бойцами не дал 25 националистам прорваться в российский лагерь – все они были уничтожены.

* «Азов» – запрещенное на территории Российской Федерации украинское националистическое вооруженное формирование.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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