Ночь музеев в Новосибирске: прямая трансляция с площадок акции

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В 2022 году «Ночь музеев» в Новосибирске пройдет на 100 площадках. Обойти все нереально, но увидеть выставки собственными глазами можно в онлайн-трансляции.

Смотрите «Ночь музеев» в Новосибирске в прямом эфире с 19:00. Сиб.фм публикует список площадок, где можно посмотреть онлайн-трансляции с акции.

С 19:00 будет вестись online-трансляция на каналах «МЭР_И_Я», на страницах мэрии в соцсетях Вконтакте, Одноклассники и канале «Музей Новосибирска» с прямыми включениями с площадок.

Программа: «Один день из жизни...». Эта выставочная программа позволит отправиться на завтрак в «Дом с часами», полистать тетрадь по Конституции отличницы из 1940-х гг., оценить сложность работы инженера-путейца в начале XX в., окунуться в воспоминания горожан, узнать, кто носил кроссовки 53-го размера и куда предпочитали ездить на отдых сибиряки.