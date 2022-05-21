Новосибирский борец Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного

Фото пресс-службы министерства спорта Новосибирской области

Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов победил Адлета Тюлюбаева в финале лиги Поддубного.

Новосибирский спортсмен Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного. Финал соревнований прошел в Москве 21 мая, сообщает ТАСС.

Двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов встретился с Адлетом Тюлюбаевым на первом профессиональном турнире международной Борцовской лиги Поддубного. Новосибирец стал победителем в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограмм.

В весовой категории до 55 килограмм победил Павел Белкин, в категории до 60 килограмм – Динислам Бамматов, до 63 килограмм – Мингиян Семенов, до 67 килограмм – Аслан Висаитов, до 72 килограмм – Сергей Кутузов, до 82 килограмм – Данила Ковалев, до 87 килограмм – Игорь Ярошевич, до 97 килограмм – Александр Головин, в категории до 130 килограмм – Сергей Семенов.

Напомним, в марте Объединенный мир борьбы UWW отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за конфликта на Украине. 29 марта Федерация спортивной борьбы России создала Лигу Поддубного. В прошедшем 21 мая первом турнире лиги приняли участие борцы из России, Белоруссии, Украины, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении и Туркмении.

Ранее Сиб.фм писал, что олимпийский чемпион Роман Власов рассказал о тяжёлом детстве и борьбе за хлеб в Новосибирске.