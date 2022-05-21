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Новосибирский борец Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного

Фото Новосибирский борец Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного
Фото Новосибирский борец Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного

Фото пресс-службы министерства спорта Новосибирской области

Олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов победил Адлета Тюлюбаева в финале лиги Поддубного.

Новосибирский спортсмен Роман Власов стал победителем борцовского турнира лиги Поддубного. Финал соревнований прошел в Москве 21 мая, сообщает ТАСС.

Двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов встретился с Адлетом Тюлюбаевым на первом профессиональном турнире международной Борцовской лиги Поддубного. Новосибирец стал победителем в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 килограмм.

В весовой категории до 55 килограмм победил Павел Белкин, в категории до 60 килограмм – Динислам Бамматов, до 63 килограмм – Мингиян Семенов, до 67 килограмм – Аслан Висаитов, до 72 килограмм – Сергей Кутузов, до 82 килограмм – Данила Ковалев, до 87 килограмм – Игорь Ярошевич, до 97 килограмм – Александр Головин, в категории до 130 килограмм – Сергей Семенов.

Напомним, в марте Объединенный мир борьбы UWW отстранил российских спортсменов от международных соревнований из-за конфликта на Украине. 29 марта Федерация спортивной борьбы России создала Лигу Поддубного. В прошедшем 21 мая первом турнире лиги приняли участие борцы из России, Белоруссии, Украины, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Армении и Туркмении.

Ранее Сиб.фм писал, что олимпийский чемпион Роман Власов рассказал о тяжёлом детстве и борьбе за хлеб в Новосибирске.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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