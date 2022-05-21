Оспа обезьян вышла из-под контроля и стремительно расползается по миру

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Заражение оспой обезьян зафиксировано у жителей как минимум 11 стран. Вирус оспы обезьян вышел из-под контроля и стремительно распространяется по планете.

Станет ли оспа обезьян новой пандемией, чем она опасна для человека и как лечится, разобрался Сиб.фм.

Что такое оспа обезьян

Роспотребнадзор заявил, что оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Как правило, оспой обезьян болеют животные, но как показала практика, заразиться могут и люди. В последнее время заражение оспой обезьян ученые и врачи зафиксировали среди жителей минимум 11 стран. Зараженные есть в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, США, Австралии, Португалии, Бельгии, Швеции и Канаде.

Как передается обезьянья оспа

Так как вирус передается от животного к животному, или в редких случаях от животного к человеку, его вторичное распространение путем передачи от человека человеку ученые не могут объяснить.

Симптомы оспы обезьян

Инкубационный период оспы обезьян длится от 7 до 14 дней. Симптомы похожи на признаки обычной оспы. У человека начинается лихорадка, появляются головные и мышечные боли, озноб, увеличиваются лимфатические узлы. Затем на теле появляется сыпь, которая может перерасти в везикулы и пустулы. Продолжается болезнь, как правило, две-четыре недели.

Оспа очень негативно влияет на иммунную систему. В результате организм не может бороться с другими инфекциям – это может привести к летальному исходу. К осложнениям оспы обезьян относятся вторичные инфекции: бронхопневмония, сепсис, энцефалит и инфекция роговицы с последующей потерей зрения.

Вакцина от оспы обезьян

Специальной вакцины нет. Однако вакцинация против обычной оспы обеспечивает эффективную профилактику оспы обезьян. Стоит отметить, что такая вакцинация россиянам проводилась давно. Те, кто рождены в 90-е годы прошлого века и в нынешнем веке, уже не получали эту вакцину.

Будет ли новая пандемия оспы

В Роспотребнадзоре отметили, что после ликвидации оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди всех ортопоксвирусов.

Вирус оспы обезьян в России

В ведомстве уверены, что риск проникновения оспы обезьян в Россию небольшой. Тем не менее, на границах усилили санитарно-карантинный контроль. Россиянам советуют избегать контактов с приматами и грызунами, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртовым раствором.