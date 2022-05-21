Оспа обезьян вышла из-под контроля и стремительно расползается по миру

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Заражение оспой обезьян зафиксировано у жителей как минимум 11 стран. Вирус оспы обезьян вышел из-под контроля и стремительно распространяется по планете.
Станет ли оспа обезьян новой пандемией, чем она опасна для человека и как лечится, разобрался Сиб.фм.
Роспотребнадзор заявил, что оспа обезьян – это редкое вирусное зоонозное заболевание, которое встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Как правило, оспой обезьян болеют животные, но как показала практика, заразиться могут и люди. В последнее время заражение оспой обезьян ученые и врачи зафиксировали среди жителей минимум 11 стран. Зараженные есть в Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии, США, Австралии, Португалии, Бельгии, Швеции и Канаде.
Так как вирус передается от животного к животному, или в редких случаях от животного к человеку, его вторичное распространение путем передачи от человека человеку ученые не могут объяснить.
Инкубационный период оспы обезьян длится от 7 до 14 дней. Симптомы похожи на признаки обычной оспы. У человека начинается лихорадка, появляются головные и мышечные боли, озноб, увеличиваются лимфатические узлы. Затем на теле появляется сыпь, которая может перерасти в везикулы и пустулы. Продолжается болезнь, как правило, две-четыре недели.
Оспа очень негативно влияет на иммунную систему. В результате организм не может бороться с другими инфекциям – это может привести к летальному исходу. К осложнениям оспы обезьян относятся вторичные инфекции: бронхопневмония, сепсис, энцефалит и инфекция роговицы с последующей потерей зрения.
Специальной вакцины нет. Однако вакцинация против обычной оспы обеспечивает эффективную профилактику оспы обезьян. Стоит отметить, что такая вакцинация россиянам проводилась давно. Те, кто рождены в 90-е годы прошлого века и в нынешнем веке, уже не получали эту вакцину.
В Роспотребнадзоре отметили, что после ликвидации оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди всех ортопоксвирусов.
В ведомстве уверены, что риск проникновения оспы обезьян в Россию небольшой. Тем не менее, на границах усилили санитарно-карантинный контроль. Россиянам советуют избегать контактов с приматами и грызунами, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртовым раствором.
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