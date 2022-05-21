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Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова
Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Соборе во имя Святой Живоначальной Троицы в Колывани под Новосибирском прошло торжественное богослужение в честь дня памяти Иоанна Богослова.

21 мая православные верующие чтят память Иоанна Богослова. В этот день принято ходить на службу в церковь. Торжественное богослужение прошло в Соборе во имя Святой Живоначальной Троицы в Колыванском районе Новосибирской области.

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова 2

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова 3

День памяти Иоанна Богослова православные верующие отмечают 21 мая. Иоанн – один из 12 апостолов. Святой Иоанн – один из ближайших учеников Спасителя, его рукой написано одно из четырех Евангелий.

Богослужения в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоялись в Соборе во имя Святой Живоначальной Троицы в Колывани.

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова 4

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова 5

Этот православный праздник принято проводить с молитвой. Верующие просят бога о крепком здоровье – как для себя, так и для близких. Также в этот день можно попросить у Иоанна Богослова защиты для себя и семьи.

Фото Под Новосибирском верующие отметили день памяти Иоанна Богослова 6

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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