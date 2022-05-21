Самым богатым в Совете депутатов Новосибирска стал глава комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин

Коллаж Сиб.фм: фото с личных страниц Игоря Кудина и Дмитрия Червова в "ВК"

Свои доходы за 2021 год вслед за коллегами из Заксобрания раскрыли и депутаты горсовета: декларации многих из них впечатляют, некоторые на голову перепрыгнули областных парламентариев.

Самым богатым в 2021 году стал депутат горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин. Его доход составил 91 874 476 рублей. При этом он владеет жилым домом площадью 664 квадратных метров.

Следом за Кудиным идёт Кирилл Покровский, который в 2021 году заработал 68 111 826 рублей. Ездит народный избранник на автомобиле Infiniti QX80.

Вообще топ самых богатых депутатов горсовета занимают застройщики. Например, владелец ГК "Дискус" Алексей Джулай в 2021 году заработал 59 014 325 рублей. При этом у него два дома, две квартиры и с десяток земельных участоков.

Конкуренцию Джулаю составил депутат из Ленинского района Дмитрий Червов: его доход в прошлом году составил 31 044 258 рублей. Интересно, что квартир или домов у строителя нет, а вот нежилых помещений – более 20.

Однако стоит отметить, что официально деньги в горсовете получают лишь несколько депутатов, включая председателя Дмитрия Асанцева. Остальные работают на добровольных началах и имеют свой бизнес.

О том, кто самый богатый в областном парламенте – вы можете узнать из этого материала.