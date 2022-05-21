В Новосибирске 21 мая открылись магазины Reserved, Cropp и Sinsay

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Магазины открылись в Новосибирске под новыми именами.

Магазины Reserved, Cropp и Sinsay, принадлежщие польскому LPP, вновь открылись в Новосибирске 21 мая. Об этом сообщили в ТРЦ «Аура».

В субботу, 21 мая, в Новосибирске снова открылись магазины, принадлежавшие польскому ретейлеру LPP, который владеет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. В Новосибирске работу возобновили четыре магазина польской компании – Reserved, Cropp и Sinsay, а также House.

«Это лето будет стильным. В ТРЦ «Аура» возобновляют свою работу следующие магазины: Reserved, Cropp, Sinsay, House. Приходите в гости за модными летними новинками», – говорится в сообщении.

Правда, магазины открываются под новыми вывесками. Reserved получит название Re, Mohito – M, Sinsay – «Син».

Напомним, польский фэшн-оператор закрыл свои магазины в России 30 марта. В четверг, 19 мая, стало известно, что концерн продал свою российскую компанию китайскому консорциуму. По договоренности сторон покупатель не имеет права на использование наименований и товарных знаков брендов, однако может продать все товары, которые имеются у российской компании.

Сама группа LPP покидает Россию после 20 лет присутствия на этом рынке.

Накануне появилась информация, чтом агазины Zara могут возобновить работу в России под брендом, созвучным с оригинальным названием. Об этом сообщают «Известия».