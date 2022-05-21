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В Новосибирске достроят школу в микрорайоне "Европейский берег" за 804 миллиона

Фото В Новосибирске достроят школу в микрорайоне "Европейский берег" за 804 миллиона
Фото В Новосибирске достроят школу в микрорайоне "Европейский берег" за 804 миллиона

Фото "BFM-Новосибирск"

Работы по строительству школы №220 в густонаселённом микрорайоне "Европейский берег" Новосибирска должны быть закончены к концу 2022 года. Сейчас на сайте Госзакупок идёт аукцион по поиску подрядчика.

Материалы тендера появились на сайте Госзакупок. Согласно документации, начальная стоимость контракта составляет 804 978 497,42 рублей. Сдать объект подрядчик должен будет до 15 декабря этого года.

Ведомость объемов работ включает 1345 пунктов, начиная от освоения грунта в траншеях и заканчивая монтажом настенных световых указателей, сборкой террас и установкой светильников.

Как рассказывает издание "BFM-Новосибирск", прошлые торги по этому объекту проводились в 2020 году, тогда сметная стоимость составила 321 632 228,51 рублей. Два года назад аукцион выиграл застройщик того самого "Европейского берега" – компания "Брусника". Однако пока сделана малая часть работ.

Напомним, ситуация со школой в этом микрорайоне дошла до критической отметки. Принимать детей директор соседнего учебного учреждения №76 уже не может. Директор школы Надежда Равлюк за это даже получила штраф от Роспотребнадзора.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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