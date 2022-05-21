В Новосибирске парень на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате на Михайловской набережной

ГИБДД г. Новосибирск

ДТП с участием двух мобильных транспортных средств произошло вечером 21 мая на Михайловской набережной в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске мужчина на скутере сбил 6-летнюю девочку на самокате на Михайловской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новосибирску.

ДТП случилось вечером 20 мая в Октябрьском районе города. 24-летний парень ехал на электроскутере CityCoco мощностью 2000 Вт по Михайловской набережной и напротив дома № 2б/22 на улице Добролюбова наехал на 6-летнюю девочку на самокате.

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Сейчас на месте аварии работает экипаж ДПС, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.