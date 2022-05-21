В Новосибирске прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в лесах СО РАН

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Прокуратура внесла представление председателю Сибирского отделения РАН за нарушения пожарной безопасности в новосибирских лесах ученых.

Леса ученых Сибирского отделения РАН могут загореться в любой момент. К такому выводу пришла прокуратура Новосибирской области после проверки, сообщает пресс-служба управления генпрокуратуры РФ по СФО.

Надзорное ведомство проверило, как соблюдаются требования пожарной безопасности в Новосибирском академическом лесничестве. Оказалось, что академики не убирают сухие ветки, которые могут вспыхнуть в жаркую и ветреную погоду. Не сделаны там и минерализованные полосы – очищенные от воспламеняющихся материалов участки земли.

Кроме того, к прокурорской проверке ученые не подготовились. У них не оказалось документов, которые бы подтвердили проведение тренировок и осмотра готовности мобильных пожарных групп, техники и противопожарного оборудования со средствами пожаротушения. В организации не предусмотрен механизм оповещения сотрудников академического лесничества о пожаре. Ответственные лица не знают, что делать в случае, если лес все-таки загорится.

В Сибирском отделении РАН прокуратура выявила нарушение по ст. 53.1 Лесного кодекса РФ. Ответственность за это понесет руководство организации. Председателю СО РАН Валентину Пармону внесено представление.