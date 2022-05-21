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В Новосибирской области экипажи боевых «Терминаторов» провели ночную разведку

Фото В Новосибирской области экипажи боевых «Терминаторов» провели ночную разведку
Фото В Новосибирской области экипажи боевых «Терминаторов» провели ночную разведку

Пресс-служба ЦВО

Военные вертолеты устроили ночную разведку в Новосибирской области.

В Новосибирской области прошли военные учения – военные летчики провели ночную разведку и отработали посадку на неподготовленные площадки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Ночью над Новосибирской областью кружили военные вертолеты, отрабатывая тактические задачи. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 АМТШ-В «Терминатор» вышли на разведку. В ходе учений военные летчики выполнили поиск и распознавание целей на земле и в воздухе, подвижных и неподвижных целей противников. В ходе маневров военнослужащие также отработали взлет и посадку в условиях ограниченной видимости с использованием очков ночного видения.

Кроме этого, экипажи осуществили полеты на предельно малых высотах и отработали задачи по посадке вертолетов на неподготовленные площадки.

Учения проводились ночью, дабы вертолеты смогли незаметно перемещаться к объектам условного противника. В учениях приняли участие 50 военных из отдельного вертолетного полка в составе общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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