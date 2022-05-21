Вице-спикер Заксобрания Панферов призвал ввести мораторий на электросамокаты в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске призвали ввести строгий мораторий на передвижение на электросамокатах. С таким предложением выступил первый зампредседателя Заксобрания НСО Андрей Панферов.

В Новосибирске не прекращаются дискуссии о судьбе электросамокатов на улицах города. Дальнейшее существование кикшеринга в регионе обсудили депутаты Заксобрания Новосибирской области на совещании 20 мая.

Многочисленные аварии с участием электросамокатов часто оборачиваются серьезными травмами для пешеходов. Не так редки и летальные исходы – в Новосибирске гибнут то сами пользователи электросамокатов, то попавшие под их «каток» пешеходы. Приход кикшерингового бизнеса в Новосибирск обернулся большим скандалом.

Городские власти, недовольные отказом кикшеринговых компаний соблюдать законы, начали изымать электросамокаты с улиц города. В ответ на это бизнесмены решились на отчаянный шаг: представители кикшеринга напали на чиновников мэрии с кулаками. Пострадавшие обратились в полицию, а администрация города только укрепилась в намерении бороться с беззаконием.

Несмотря на все очевидные плюсы электросамокатов, антисамокатные настроения, увы, вполне оправданы. При том, что сам по себе самокат не является транспортным средством, а лицо, использующее для передвижения самокат – это такой же пешеход, опасности от него исходит гораздо больше в силу мощности двигателя и скорости, которую он может развить. Это устройство все чаще становится средством совершения преступлений и просто разбойных выходок – его скорость, маневренность, габариты и отсутствие номерного знака позволяют быстро скрыться.

Вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов призвал мэрию Новосибирска запретить электросамокаты в городе и созвал заседание комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска.

Правда, в своем выступлении Панферов признал, что полностью запретить самокаты невозможно, но призвал власти упорядочить движение этого транспорта в городе. Панферов предложил заключить новое соглашение с кикшеринговыми компаниями.

По итогам совещания депутаты решили обратиться в мэрию с предложением создания рабочей группы по вопросу электросамокатов. Эта группа будет оперативно решать возникающие разногласия между новосибирскими властями и предпринимателями. В нее войдут сотрудники департаментов, депутаты и руководители кикшеринговых компаний.