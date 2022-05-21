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В Новосибирской области стартовали довыборы в Заксобрание

Фото В Новосибирской области стартовали довыборы в Заксобрание
Фото В Новосибирской области стартовали довыборы в Заксобрание

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Три дня в Новосибирской области будут проходить выборы нового депутата по округу №8 в региональный парламент: новый избранник должен будет сменить попавшего под уголовное дело Александра Морозова.

На место депутата от округа №8, по которому ранее избирался единорос Александр Морозов, ставший фигурантом уголовного дела, претендуют пять человек.

Одним из первых документы на эти выборы подал Алексей Горлач (КПРФ). Основным соперником коммуниста станет справедливорос Николай Завалишин (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»). Кстати, в 2020 году именно он составлял конкуренцию и Александру Морозову.

За пост депутата Заксобрания также поборются бывший депутат Госдумы РФ Эдуард Кожемякин, представитель ЛДПР Андрей Ардатов. Свою кандидатуру выдвинул и бывший министр труда Новосибирской области Ярослав Фролов.

Эти выборы будут идти 21, 22 и 23 мая. Результаты голосования будут подведены на следующей неделе.

Напомним, ранее также сообщалось, что выборы по округу, который в Заксобрании региона представлял Олег Иванинский, ушедший в Госдуму РФ, должны состояться в сентябре 2022 года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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