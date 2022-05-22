Детям требуется пересадка печени: в мире началась вспышка загадочного гепатита - что известно о новой смертельной болезни

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Медицинские работники выявили более сотни случаев нового гепатита. Большинство заболевших – дети. Точная причина резкой вспышки болезни пока неизвестна, однако специалисты рассказали о нескольких версиях.

Откуда появилась болезнь? Добралась ли она до России?

В апреле власти Шотландии распространили информацию о десяти случаях гепатита среди детей в возрасте до 10 лет. Точную причину медиках установить не удалось. Позже такой диагноз был поставлен уже 74 детям в Великобритании. Также выяснилось, что еще осенью 2021 года в больницы штата Алабама (США) поступили девять детей с острым поражением печени, причем один — в тяжелом состоянии. Всем было меньше шести лет.

Согласно данным ВОЗ, в середине мая было выявлено уже около 450 случаев. В основном — в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Молдавия, Испания), а также в США, Канаде, Израиле, Индонезии и Японии.

В России пока не зафиксировали ни одного случая болезни. 14 мая в Роспотребнадзоре сообщили, что риск завоза болезни в страну низок.

Что известно о заболевших?

Больший процент заболевших – дети в возрасте до 10 лет. Почти у каждого десятого болезнь протекает в особенно тяжелой форме, требуется пересадка печени. Известно о десяти смертях.

Симптомы включают рвоту, боль в животе, диарею, обезвоживание и желтуху — пожелтение кожи или глаз. У них также зафиксировали аномально высокий уровень печеночных ферментов в крови, что указывает на воспаление или повреждение печени.

«Судя по всему, болезнь возникает спорадически, а случаи не связаны друг с другом. Это может указывать на то, что единого возбудителя нет», — считают специалисты.

Почему его называют гепатитом неизвестного происхождения?

Основная причина гепатита — вирусная инфекция. Например, ее обнаруживают в 78% случаев впервые выявленного хронического гепатита в России. Другие причины включают алкоголизм, прием некоторых лекарств, аутоиммунные заболевания, отравление токсичными веществами.

Однако новая вспышка заболевания поставила медиков в тупик. Самые распространенные вирусы, вызывающие острый гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е) не были найдены ни у одного из пациентов. Не подтвердилась и связь с лекарствами (например, передозировкой парацетамола, которая может вызвать печеночную недостаточность).

Гепатит может также быть аутоиммунным — в этом случае иммунитет человека атакует его собственные здоровые клетки (в данном случае клетки печени). Но у больных не обнаружили в крови характерных антител.

«Общего для всех заболевших биомаркера, будь то признак инфекции или токсичное вещество, выявить пока не удалось», — отмечают медики.

Есть ли какие-то версии?

На данный момент основная версия — заражение аденовирусом. У пятерых из девяти пациентов в Алабаме врачи нашли аденовирус 41 серотипа. Аденовирусом были заражены и 77% больных из Великобритании. Врачи связывают вспышку со снятием пандемийных ограничений.

Аденовирусы неопасны для человека. Они обычно вызывают легкие инфекции, которые проходят сами собой. Чаще всего симптомы включают насморк, боль в горле, повышенную температуру, иногда диарею и рвоту. Бывают осложнения в виде гастроэнтерита, конъюнктивита и воспаления мочевого пузыря. Аденовирус 41 типа может дать осложнения на печень у детей с иммунодефицитами, но ни у одного пациента такого состояния не было.

Гепатит в качестве осложнения аденовирусной инфекции мог появиться у детей, которые переболели коронавирусом. Прямой связи с этим заболеванием не обнаружено, а среди больных только 18% болели коронавирусом. Но известно, что ковид поражает клетки сосудов, в том числе желчных протоков и капилляров, питающих органы. Из-за этого может страдать функция печени. Дети могли переболеть раньше, в том числе бессимптомно.

Другое предположение связано с тем, что самоизоляция и беспрецедентные меры осторожности создали эффект «защитного пузыря». Дети в это время намного реже сталкивались с инфекциями из-за самоизоляции, поэтому их иммунитет остался во многом «наивным». После снятия ограничений аденовирусы могли стать более опасными для таких детей.

Если последняя версия верна, то это бы объяснило, почему случаи болезни начали выявлять именно сейчас, когда ряд стран (и Великобритания в числе первых) начали снимать ограничения.

Правда ли, что гепатит — это побочный эффект вакцинации?

Некоторые вакцины от коронавируса созданы с использованием аденовирусов (например, вакцина от Oxford/AstraZeneca, Johnson&Johnson, российский «Спутник V»). В них содержится генетически измененный вирус (вектор), лишенный способности размножаться. Его используют для того, чтобы доставить в клетку часть коронавирусного генетического кода.

Однако ученые не обнаружили никакой связи между применением аденовирусных вакцин и случаями ГНП. Подавляющее большинство заболевших детей вообще не было привито, поскольку детская вакцинация началась позже взрослой и была не такой массовой. Помимо того, для производства вакцин используется аденовирус другого типа.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что названа болезнь, которая «навечно» сохраняет коронавирус в организме. Смертельную болезнь печени можно диагностировать по состоянию ногтей, а также люди с лишним весом рискуют заболеть Альцгеймером.

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