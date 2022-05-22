ЕГЭ-2022: психолог назвала пять секретных приёмов для сдачи экзамена на «отлично»

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Экзамен – это волнительное событие для выпускника. Чтобы справиться с волнением важно соблюдать ряд простых правил, которые могут положительно сказаться на итоговой оценке. Психолог Екатерина Егорова рассказала о пяти секретах успешной сдачи экзаменов.

«Экзамены — это важно, но не стоит замыкаться»

По словам специалиста, родители могут поговорить с ребенком и сказать, что у него все получится, он способный, и это волнение пройдет. Свое спокойствие можно передать выпускнику через заботу, внимание, взгляд. Не строит настраивать его и постоянно повторять, что заваленный экзамен погубит его судьбу, и от него зависит вся его жизнь. Это только усугубит положение, ребенок просто может замкнуться, и у него появятся лишние комплексы.

«Дайте понять выпускнику, что экзамены — это важно, надо постараться сдать их максимально хорошо, не стоит отказываться от своих хобби, прогулок, интересных мероприятий, чтобы отвлечься от подготовки к ОГЭ и ЕГЭ», — рекомендует Екатерина Егорова.

«Рыба и шоколад для работы мозга»

Правильный режим дня очень важен для ученика. Специалист считает, что материал надо учить каждый день по чуть-чуть, нежели редко и много. Сосредоточиться на материале отлично помогает свежий воздух. Также нужно чаще гулять или же выезжать на природу всей семьёй. И, конечно, не стоит забывать о вкусной пище и витаминах — это главные помощники в сдаче экзаменов.

По мнению психолога, будет здорово, если в блюдах будут сочетаться три и более разных цветов, давая насыщение не только вкусом и ароматом, но и своим видом.

Верный друг работы мозга — рыба. В ней содержится много полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Больше всего полезных веществ в сельди, скумбрии, палтусе, камбале, кете, нерке, лососе.

Ещё один лидер среди продуктов – шоколад. Однако это относится только к горькому шоколаду, в котором будет содержаться какао-продуктов не менее 55% (чем выше этот процент, тем полезнее шоколад). Доказано, что в зернах какао содержатся антоциан и флаванол, которые улучшают работу кровеносных сосудов и усиливают приток крови к мозгу. От употребления шоколада мозг «взбодрится» и начнет работать эффективнее.

Кроме того, в рацион ребёнка можно включить грецкие орехи. В них содержатся полезные для мозга мелатонин, магний и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые помогут легко воспринимать информацию, улучшится память и другие когнитивные функции.

«Здоровый сон важен для выпускника»

Учёными доказано, что, если учащийся будет спать 7 часов, то это поспособствует лучшему результату, нежели чем у тех, кто спит меньше этого времени. Даже если ребенок недосыпал полчаса, то экзамены проходили вдвое хуже.

«Ученые обратили внимание и на то, что слишком поздний сон влиял на успеваемость. Дети, ложившиеся спать до полуночи, высыпались и сдавали экзамены отлично, в отличие от тех, кто засыпал позже», — говорит Егорова.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что пять выпускников в Новосибирской области сдали ЕГЭ на 100 баллов досрочно в 2022 году. Родители 11-классников сдали ЕГЭ по математике, а также полный график сдачи экзамена в основные и резервные дни.

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