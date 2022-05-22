Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Гидрометцентр предупредил о шквальном ветре в Новосибирской области

Фото Гидрометцентр предупредил о шквальном ветре в Новосибирской области
Фото Гидрометцентр предупредил о шквальном ветре в Новосибирской области

Фото pixabay.com

22 и 23 мая в Новосибирской области ожидается сильный ветер, местами возможны шквалы до 23 м/с, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В воскресенье, 22 мая, на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра появилось предупреждение о шквальном ветре.

«Ветер. Период предупреждения с 10 ч. 22 мая до 10 ч. 23 мая. при грозах местами шквалы до 23 м/с», — предупредили синоптики.

Шквальный ветер резко увеличивает свою скорость на восемь и более метров в секунду. В отличие от порывистого ветра, который длится считанные секунды, такой ветер может не стихать несколько минут.

Возникают шквалы, как правило, в связи с активной погодой: ливнями, грозами или сильными снегопадами.

К слову, предупреждение о грозах на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра тоже есть. Период действия — с 10:00 22 мая до 06:00 23-го.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юнона Крылова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
ветер
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

27043
Пленница «Айдара»* рассказала об издевательствах украинских нацистов над женщинами
24810
«Делают все, чтобы Россия не победила»: астролог назвал дату окончания спецоперации на Украине-2022
13811
Иван Купала и Троица: какого числа в 2022 году, самый страшный грех для верующих
12071
Как отдыхаем на День России 12 июня 2022 года: календарь нерабочих дней от Минтруда
12060
Пенсии в России вырастут с 1 июня 2022 года: кто получит солидную денежную прибавку
10904
Когда закончится ретроградный Меркурий в мае 2022: астрологи назвали опасные дни после выхода из коридора затмений
10066
Почувствуют все: россиян предупредили о сильнейшей магнитной буре в мае-2022