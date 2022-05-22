Гидрометцентр предупредил о шквальном ветре в Новосибирской области

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22 и 23 мая в Новосибирской области ожидается сильный ветер, местами возможны шквалы до 23 м/с, предупредили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В воскресенье, 22 мая, на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра появилось предупреждение о шквальном ветре.

«Ветер. Период предупреждения с 10 ч. 22 мая до 10 ч. 23 мая. при грозах местами шквалы до 23 м/с», — предупредили синоптики.

Шквальный ветер резко увеличивает свою скорость на восемь и более метров в секунду. В отличие от порывистого ветра, который длится считанные секунды, такой ветер может не стихать несколько минут.

Возникают шквалы, как правило, в связи с активной погодой: ливнями, грозами или сильными снегопадами.

К слову, предупреждение о грозах на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра тоже есть. Период действия — с 10:00 22 мая до 06:00 23-го.