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Несколько мирных жителей скончались в селе Николаевка на территории ЛНР в результате обстрела, который боевики нацбатальонов и военнослужащие ВСУ устроили по жилым домам в рамках очередной провокации.

Киевский режим устроил очередную провокацию, направленную на дискредитацию российских военных.

Боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома в селе Николаевка на территории Луганской народной республики (ЛНР) из артиллерийских орудий, что привело к гибели нескольких мирных жителей. Ещё несколько человек получили ранения, сообщили в Межведомственном координационном штабе Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

«Репортёры New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъёмку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями», — пояснили в штабе.

Также там выявили новые факты использования националистами и представителями ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Например, в здании лицея № 2 и центре внешкольной работы в Путивле боевики оборудовали опорный пункт, а местных жителей под предлогом обеспечения их безопасности заперли в подвальных помещениях.

Подразделения ВСУ в здании детского сада № 141 «Звёздочка» и на территории судостроительного лицея в Николаеве разместили артиллерийские орудия и РСЗО.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев подчёркивал, что Вооружённые Силы РФ, в отличие от вооружённых формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права и исключительно гуманно относятся к местному населению.