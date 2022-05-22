Новосибирский Технопарк отметил 15-летний юбилей большим пикником

Фото Вадима Луковенкова / 2ГИС

Технопарк новосибирского Академгородка отметил 15-летие большим пикником. По случаю юбилея у наклонных башен гостей ждали шашлыки и прохладительные напитки.

Технопарку новосибирского Академгородка исполнилось 15 лет. Празднование юбилея разбили на два дня: 20 мая прошли официальные мероприятия, а 21-го — развлекательные.

В рамках неофициальной части у наклонных башен прошёл праздничный Smart Piknik. Гостей ждали не только шашлыки и прохладительные напитки, но и экскурсии, квизы, умный стендап и другие мероприятия, в том числе концерт, хедлайнером которого стала группа «Ундервуд».

«Пикник будут сопровождать местные и приглашённые музыканты, а также фудтраки, бары и рестораны, поэтому с праздника никто не уйдёт грустным и голодным», — обещали организаторы и сдержали слово.

Эффектно завершило праздник пиротехническое шоу.

Напомним, что до 2025 года на площадке Технопарка рассчитывают развернуть дополнительные 63 000 кв. м площадей для производственных и офисных объектов.