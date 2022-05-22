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Украинские боевики в Донбассе убили раненую девушку-снайпера

Фото Украинские боевики в Донбассе убили раненую девушку-снайпера
Фото Украинские боевики в Донбассе убили раненую девушку-снайпера

Фото pixabey

Помощник Кадырова Апты Алаудинов рассказал, как украинские боевики убили свою же раненую девушку-снайпера.

Украинские боевики в Донбассе ликвидировали раненую снайпершу. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

Девушка-снайпер ВСУ получила ранение в районе промзоны города Рубежное. По рации она попросила помощи, сказала, что не может двигаться и попросила эвакуировать ее. Однако нацистов мольба раненой снайперши не тронула.

Вместо того чтобы отправиться на помощь своей мобилизованной подруге, они решили добить ее. По-видимому, украинские боевики посчитали, что раненая снайперша им уже не нужна, и ликвидировали девушку из минометов.

Технология ведения боевых действий у нацистов на Украине весьма своеобразная, заметил помощник Кадырова. Алаудинов добавил в беседе с РИА Новости, что если бы не действия ВСУ, раненая снайпер попала бы в плен и осталась жива.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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