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В Новосибирске устанавливают панно с баскетболистами на станции метро «Спортивная»

Фото В Новосибирске устанавливают панно с баскетболистами на станции метро «Спортивная»
Фото В Новосибирске устанавливают панно с баскетболистами на станции метро «Спортивная»

СпецТрансСтрой

На строящейся станции метро «Спортивная» в Новосибирске начали устанавливать панно с изображением баскетболистов.

Панно с баскетболистами монтируют на станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Арт-объект разместят на стене между эскалатором и вестибюлем, сообщила пресс-служба подрядчика «СпецТрансСтрой».

В Новосибирске на строящейся станции метро «Спортивная» рабочие приступили к установке панно с изображением баскетболистов. Оно выполнено из гранита, а каждый элемент панно вырезан и обрезан вручную.

«Панно собрано на стенде, промаркировано по номерам и готово к транспортировке к месту монтажа на станции. Это очень кропотливая ручная работа с камнем», — говорится в сообщении компании.

В будущем на станции появятся и другие тематические гранитные панно. Среди них – панно с изображением футболиста, бобслеиста, фигуристки, сноубордистки и лыжника. Размер объектов – 3 на 3 метра. Оттенок панно совпадает с основным гранитом, которым облицованы стены и потолки станции.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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