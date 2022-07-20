Автобус с детьми перевернулся на крышу на трассе в Алтайском крае

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Алтайскому краю

Автобус с воспитанниками школы олимпийского резерва съехал с трассы и опрокинулся на крышу: четверо детей и водитель были госпитализированы.

20 июля на трассе в Солонешенском районе Алтайского края съехал с дороги и перевернулся на крышу автобус, в котором находились спортсмены из барнаульской школы олимпийского резерва. Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, в результате произошедшего были травмированы четыре несовершеннолетних ребёнка, а также сам водитель. В настоящее время все они госпитализированы и находятся под контролем медиков.

В СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как уточнили в пресс-службе ведомства, расследование находится на контроле руководства следственного управления.

«Следователи и следователи-криминалисты СК по краю проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – спортивного коллектива несовершеннолетних», — прокомментировали в пресс-службе СК по Алтайскому краю.