Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Автобус с детьми перевернулся на крышу на трассе в Алтайском крае

Фото Автобус с детьми перевернулся на крышу на трассе в Алтайском крае
Фото Автобус с детьми перевернулся на крышу на трассе в Алтайском крае

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Алтайскому краю

Автобус с воспитанниками школы олимпийского резерва съехал с трассы и опрокинулся на крышу: четверо детей и водитель были госпитализированы.

20 июля на трассе в Солонешенском районе Алтайского края съехал с дороги и перевернулся на крышу автобус, в котором находились спортсмены из барнаульской школы олимпийского резерва. Как сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю, в результате произошедшего были травмированы четыре несовершеннолетних ребёнка, а также сам водитель. В настоящее время все они госпитализированы и находятся под контролем медиков.

В СК РФ по Алтайскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как уточнили в пресс-службе ведомства, расследование находится на контроле руководства следственного управления.

«Следователи и следователи-криминалисты СК по краю проводят неотложный комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств ДТП. Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров – спортивного коллектива несовершеннолетних», — прокомментировали в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

1

Теги

Алтайский край
авария, дтп
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33992
Бастрыкин поручил проверить слова депутата Пироговой о погибших на Украине военных
19714
Издеваются, как могут: в России с 18 июля ввели новый запрет по отпускам
18189
Мастер интимной стрижки в Новосибирске рассказала о желаниях клиентов-мужчин
17437
В мэрии Новосибирска Артёма Скатова перевели в свидетели по уголовному делу
16831
В Новосибирске 8 домов остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе
13221
Жители Новосибирска сделали татуировки с изображением Иисуса, Ленина и Гитлера
11083
Министр спорта Ахапов поставил задачу ФК "Новосибирск" на сезон-2022/23