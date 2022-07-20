Две остановки отменил «Речфлот» Новосибирска в связи с низким уровнем воды Оби

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский «Речфлот» отменил две остановки теплоходов из-за понижения уровня воды в Оби.

«Речфлот» Новосибирска объявил об отмене двух остановок на маршруте « Речной вокзал- Седова Заимка- Речной вокзал». С 20 июля теплоходы не будут делать остановок на Бибихе и Седовой Заимке. Такая информация появилась вечером 19 июля на странице новосибирского «Речфлота» ВКонтакте.

Как пояснили в организации, отмена остановок связана со снижением уровня воды в реке Обь.

«С 20 июля отменяются остановки Бибиха и Седова Заимка по линии Речной вокзал- Седова Заимка- Речной вокзал в связи с пониженным уровнем воды», — написали в сообществе новосибирского «Речфлота».

Напомним, 18 июля в правительстве Новосибирской области обсуждались риски, связанные с критически низким уровнем воды в Оби. По словам министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова, оно не сказывается на работе водозаборов и не грозит жаждой Новосибирску, но может повлиять на работу судов.